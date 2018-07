Lizy Tagliani le contestó a Flor: "Está tratando de hacerme quedar mal ante la morada del otro"

Flor de la V le dedicó varios párrafos a Lizy Tagliani, a quien acusó de, entre otras cosas, de exteriorizar una "actitud que no construye a la lucha por la igualdad" y de "aportar a la confusión". La semana pasada, entrevistada por revista Gente,le dedicó varios párrafos aa quien acusó de, entre otras cosas, de exteriorizar unay de

Luego de un primer descargo en las redes, Lizy dialogó con Intrusos y opinó acerca de las tremendas declaraciones de Florencia. "Yo soy una travesti que está encantada de ser travesti. Amo ser travesti. Me gusta reírme del bigote, no me puede acusar ni decirme lo que tengo que hacer porque eso no está bueno", arrancó.

Y agregó: "Yo quisiera saber qué hizo ella por el colectivo trans. Habrá hecho algo... pero ahora no me acuerdo. Ahora en esta última semana sé lo que hizo: tratar de mandar a la hoguera a alguien para poder salvar su propio culo. El problema no lo tengo yo. Conmigo vos tenés que saber que podés bromear con que soy travesti y con otra chica no. O sea, el problema lo tiene el otro, el que no es educado".

"Ella construyó la mujer que quiere ser, yo no la acuso a ella por ostentar ser una mujer que tiene 30 mil pares de zapatos, que viaja por todo el mundo y tiene un séquito que la acompaña, que se comporta como una diva. A mí me encanta", sostuvo.

"Ella no se está metiendo conmigo, se está metiendo con mi historia. Meterse y decirme cómo tengo que trabajar yo con mi historia es egoísmo. Yo soy una travesti y no soy ni más mujer ni menos que Florencia. Yo no me meto con la vida de nadie. Ella me juzga, se mete con mi historia y está tratando de hacerme quedar mal ante la mirada del otro para poder ponerse una cocarda más en la solapa",añadió, muy angustiada.

"Estoy triste y me dan muchas ganas de llorar", concluyó Lizy.

