Lizy Tagliani y Julia Mengolini se cruzaron por las domiciliarias y salidas de los presos

Julia Mengolini y Lizy Tagliani se cruzaron en Twitter por las polémicas salidas domiciliarias y salidas de los presos de los penales por el coronavirus, que generó un fuerte repudio de gran parte de la sociedad.

"Toda esta mitología sobre los monstruos siendo liberados de las cárceles es una mentira y sobre todo una expresión del odio que sienten por los pobres", lanzó en las redes la periodista.

A lo que Lizy contestó: "Perdón te voy a aclarar q mi familia y yo venimos de ser muy pobres y ninguno visito una comisaria más que para certificado de domicilio... y en nombre de muchos pobres te digo que tu tuit esta lejos de defender a los más necesitados. Aunque entienda tu punto, necesito decírtelo".

"Podríamos hacer una eternidad este cruce de opiniones y es como decidas vos yo tengo tiempo, no decís los pobres de las cárceles, porque no podes nombrar los beneficios de los poderosos quien sabe por qué, escribís odio a los pobres no odio a los pobres que están presos", fundamentó Tagliani.

"Me extraña Lizzy porque te considero una persona inteligente. En qué lugar del tweet lees que yo digo que toda la gente pobre es delincuente?! Estoy diciendo que la mayoría de la gente en las cárceles es pobre y no hay que ser muy piola para darse cuenta de esto", le retrucó Mengolini.

"Conozco el sistema carcelario y entiendo tu planteo pero no es lo mismo el odio al pobre que el odio al delincuente pobre. Tampoco me meto en si esta bien o no por que una cosa es mi sensación y otra lo que dice la ley... mi punto es pobres no es igual a delito", le explicaba Lizy.

El cruce siguió levantando tempertura y la periodista aclaró luego: "Ya me quieren hacer notas y mandar moviles por “el cruce con Lizy Tagliani”. Estamos hablando de algo tan serio como la liberación de presos y los medios lo convierten en un circo pedorro. De ese discurso tan berreta sale buena parte de las cacerolas de ayer".

