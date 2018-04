Lizy Tagliani habló del final de "¿En qué mano está?": "La TV son momentos"

Así lo anunció el conductor desde su cuenta de Twitter:

Embed Queridos amigos: ya que todos se refieren al tema, les cuento que es cierto: Haremos @EnQueManoEsta hasta el Viernes 16 de este mes. No es uno de lo días más felices, pero como amamos lo que hacemos, seguiremos poniendo el CORAZÓN hasta el final. Se agradecen los buenos deseos! — Chino Leunis (@LeandroLeunis) 7 de marzo de 2018

La actriz Lizy Tagliani formaba parte del envío y en diálogo con este medio afirmó: "La noticia me cayó como tomo el trabajo en TV: son momentos y circunstancias. Desde ser televidente u oyente en la radio, desde chiquita comprendí que son momentos. Ahora que trabajo en el medio, lo vivo de la misma manera".





Tagliani remarcó: "Cuando surgen voy, lo disfruto y aprovecho, cuando se termina, agradezco, doy un abrazo y pido que me tengan en cuenta para otro proyecto. Eso me pasó en todos los trabajos que se han terminado".

Embed Una publicación compartida de Lizy Tagliani (@lizytagliani) el Feb 21, 2018 at 4:00 PST

"No le busco una explicación, no le pongo algo positivo o negativo. Lo vivo como lo que es. Por suerte, más allá que me dijeron que se terminaba, me contaron que hay muchos proyectos para mí. Estoy agradecida al Chino Leunis y a todo el equipo. A seguir para adelante y a seguir buscando lo que se dé", completó Lizy.