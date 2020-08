Lizy Tagliani generó debate con su reflexión sobre quienes critican a la iglesia y van a San Cayetano

Lizy Tagliani generó un gran debate en Twitter al hablar de quienes critican a la Iglesia y van a San Cayetano.

La conductora generó un particular ida y vuelta con sus seguidores a días de la pérdida de su gran amiga Floppy Cucu.

"Todo el año muchos en contra de la iglesia por mil razones pero el 7 de agosto todos a San Cayetano... ¿Porqué somos tan contradictorios?", comenzó Tagliani.

“Supongo que una cosa es creer en Dios y los santos, y otra creer en la Iglesia como institución. La verdad que han hecho cosas aberrantes que no se condicen con la cristiandad”, contestó una de sus seguidoras.

A lo que Lizy retrucó: “Para mi son excusas según el día... Porque si creés en su palabra, ¿por qué estarías en contra de lo que él supuestamente quiere? No sé, es solo curiosidad”.

Y ante otro mensaje la conductora se preguntó: "¿Qué prueba hay de que no hayan sido como algunos sacerdotes? ¿O no eran personas? Solo que no había teléfono para denuncias, quizá? Nose... yo soy creyente pero no le exijo a la fe cosas que van en contra de su doctrina... tema largo, pero me llama la atención".

"Yo soy creyente pero no se me ocurre pedirle que me case en Sagrado Matrimonio. No se si soy clara, pero es hermoso debate", cerró.