Antonio Gasalla, Lizy Tagliani debutó oficialmente en el sketch de "La verdulería" en el programa de PrimiciasYa.com se contactó con la humorista quien explicó sus sensaciones post estreno. Ya sindebutó oficialmente en el sketch de "La verdulería" en el programa de Susana Giménez se contactó con la humorista quien explicó sus sensaciones post estreno.





"Estuve muy contenta. La verdad no me animé a ver el sketch de nuevo para no ver los errores. Me parece que quedó entretenido y gracioso. Obviamente que queda mucho por conocernos, aprender a conectarnos", comentó Lizy.



"Fueron dos o tres minutos al principio de desestabilidad, que yo estaba como anciosa, y después automáticamente me acomodé y me relajé y dejé que Susana deje llevar como el cuentito", añadió.

"Me ganó un poquito el fanatismo por Valeria (Lynch) y Susana las dos juntas, pero me sentí muy feliz. Noté que hubo una gran repercusión positiva. La gente se divirtió mucho, se respiraba buena energía en el equipo".

"Han estado todos a disposición mía y me hicieron pasar una noche súper agradable. Dios quiera que esto sea el comienzo de un largo camino y que se vaya perfeccionando y podamos sacar cada vez más cositas lindas. Yo me sentí muy bien, estoy a gusto y agradecida a todos", cerró Taglaini.