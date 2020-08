Lizy Tagliani a Floppy Cucú: "Te pido disculpas... ¡gorda hermosa!"

Mañana se cumple una semana de la repentina muerte de Fabián Peloc, más conocida en el ambiente como Floppy Cucú, quien fuera asistente de Lizy Tagliani y terminara en un papel central en "El Precio Justo", Telefe.

La artista se enteró durante el positivo que sufrió de Covid-19 que padecía leucemia. Estuvo 10 días internada en la clínica Clínica Suizo Argentina y el pasado lunes murió.

Durante la semana, Lizy fue compartiendo distintos sentimientos encontrados por la muerte de su amiga. El viernes acompañó a la mamá de Fabián a la peluquería y también reveló que la señora pasa el duelo junto a las hermanas del artista.

Hoy, domingo, Lizy le acaba de pedir perdón a Floppy por recordarla con tristeza y dijo que empezará a tener presente todos los grandes momentos que compartieron desde el día que se conocieron en un boliche.

"Listo se termino te pido disculpas por la tristeza gorda hermosa a partir de este momento te recordare con alegría picardia una pequeña cuota de maldad y mucha travesuras... asi eramos unidas cómplices soñadoras. No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo voy a recordarte como me gustaría q me recuerden a mi en definitiva eramos un reflejo la una de la otra... te quiero", escribió Tagliani en Instagram.

Escuchá el último audio de Floppy donde habla de su enfermedad y de su miedo

