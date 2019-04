Lizy Tagliani atraviesa su mejor momento a nivel profesional: se transformó en una capocómica que llena teatros como cabeza de compañía y lidera los mediodías televisivos con "El precio justo", el ciclo de juegos que se emite por Telefe. atraviesa su mejor momento a nivel profesional: se transformó en una capocómica que llena teatros como cabeza de compañía y lidera los mediodías televisivos con, el ciclo de juegos que se emite por





El viernes último, Lizy festejó los 50 programas del ciclo de entretenimientos que entregó hasta el momento más de 3 millones de pesos en premios.





PrimiciasYa.com, Lizy contó cómo vive este momento tan alucinante de su carrera: "No puedo creer que ya hayamos cumplido 50 programas. Es un ciclo que requiere mucha energía, y es en el único país que se hace en vivo. Yo soy una persona muy enérgica y por ahí lo lleve yo a que sea así. Pero hay que estar bien arriba sobre todo a la mañana ya que la gente busca divertirse". En diálogo concontó cómo vive este momento tan alucinante de su carrera:

Con respecto a si está pendiente del minuto a minuto, indicó: "No estoy pendiente del rating, pero sí pregunto si estoy bien, si las cosas están saliendo bien y quedando lindo para la vista de la gente. Ya se ha creado mucha confianza con los técnicos, camarógrafos y con todo el equipo. Es lo fundamental para que haya buena energía para el programa. Juego con la torpeza y eso a la gente le gusta".





Y luego afirmó: "No tengo miedo de nada, creo que es fantástico lo que me pasó. Y si mañana no tengo que venir más sea cual sea la situación, ya está. Es algo que hice y disfruto mucho. Es mágico lo que pasó".





Por último, dijo: "Desde el 2011 que falleció mi mamá, nunca más quise ganarle al tiempo. Decidí que el tiempo me acompañe y me sorprenda. Le perdí el miedo a un montón de cosas, perdí el miedo digamos, y disfruto lo que tengo".





