Lizy Tagliani: "Casi me mata, creí que era el precio que debía pagar por ser travesti"

Cortá por Lozano, la genial Lizy Tagliani contó que fue víctima de un acto de violencia en el año 2010, en donde le desvalijaron su casa y fue brutalmente golpeada. Lizy arrancó su historia cuando Mauro Szeta se refería al asesinato de una mujer trans. Esta tarde, en, la genialcontó que fue víctima de un acto de violencia en el año 2010, en donde le desvalijaron su casa y fue brutalmente golpeada. Lizy arrancó su historia cuandose refería al asesinato de una mujer trans.

"Fue un encuentro casual y de repente me vi amenazada con una mancuerna, me tenía agarrada del cogote contra el balcón. No me mató de casualidad. Y agregó: "Yo intentaba calmarlo y él quería que le dé todo, hasta le armé el bolso con el equipo de música que se llevó. Me pedía cosas que estaba a la vista que no tenía", arrancó a contar Lizy.

Y continuó: "Me dan ganas de llorar. Era una especie de robo, pero yo en ese momento sentía que era parte del precio que tenía que pagar por ser travesti. Pensaba que era parte de 'mi mundo'. Que me iban a decir: '¿Quién te manda a ponerte tetas? ¿A llevarte a un tipo a tu casa?'. Me daba vergüenza, no quería gritar y el tipo me estaba amenazando en el balcón de un séptimo piso".

"Si me pongo a pensar hoy, me podría haber trenzado en un mano a mano tranquilamente, pero en ese momento me sentía vulnerable totalmente. Fue un hecho horrible y me costó desdramatizarlo para contarlo en los shows con cierta gracia. Al final se fue con todo y me quedé lastimada. Fui a la clínica pero dije que me había cortado. No conté nunca la historia porque me daba vergüenza", concluyó Lizy. Tremendo.

Mirá el video!

