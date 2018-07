Lizy confirmó que no vuelve con Marley: "El formato no amerita que yo quede fija en el programa"

Lizy Tagliani de co-conductora, el último domingo "Por el Mundo", con Marley, tuvo a la China Suárez. Después de varios programas conde co-conductora, el último domingo, contuvo a la





La actriz estuvo desde España haciendo notas con Marley y acompañándolo en el vivo, pero al público no le gustó el cambio. Y por las redes pidieron la vuelta de Lizy.





En las últimas horas, se dijo que la humorista volvería a viajar con el rubio conductor, pero en diálogo con PrimiciasYa.com, ella lo negó.

"Nadie me dijo nada de volver al programa y menos que me quede fija con él. El formato además no lo amerita, él lo lleva muy bien con una invitada diferente cada semana. Además creo que queda 3 ó 4 programas más y termina", señaló Lizy.





Por otro lado, la actriz-conductora tiene que comenzar la gira de su obra de teatro, "Mi vecina favorita", el 15 de este mes.

Marley y Mirko estarán acompañados por Paula Chaves en vivo desde Bélgica. El otro estará con Nicole Neumann y piensan sumar al padre de la modelo, el instructor austríaco de esquí Bernd Unterüberbacher. El próximo domingoestarán acompañados poren vivo desde Bélgica. El otro estará cony piensan sumar al padre de la modelo, el instructor austríaco de esquí Bernd Unterüberbacher.