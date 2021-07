Lizardo Ponce se sintió mal y se retiró del estudio de "ShowMatch"

Marcelo Tinelli frenó la presentación de Lizardo Ponce para explicar que no bailaría en La Academia 2021 debido a un problema de salud. El video.

En la noche del viernes, Lizardo Ponce se descompuso en “La Academia” y no pudo realizar su performance en la pista.

Fue después de que bailara Karina La Princesita. Informado sobre el malestar del participante, Marcelo Tinelli se acercó a Lizardo para ver cómo se sentía.

“Me bajó la presión hace un rato y no me sentí bien”, señaló el influencer con más de un millón de seguidores en Instagram y que para presentarse en "ShowMatch" había preparado el tema “Sorry” de Justin Bieber y J Balvin en versión samba de ballroom.

“No pude hacer la pasada de piso. No me siento bien. No sabemos si fue una intoxicación o qué”, agregó ante la mirada atenta y preocupada del conductor del programa mientras esperaba su turno para pasar, al costado de la pista.

“Estuve con Labonia, que me ayudó”, dijo Lizardo en referencia al médico que tiene a cargo la salud de los participantes, en el piso del programa. “Me desvanecía. Me preocupé”, señaló, pero agregó: “Pasó el tiempo y me sentí bien”.

Finalmente, Marcelo Tinelli lo liberó para que pueda ir a descansar a su casa. “Hasta la semana que viene. Quedate tranquilo, liberado y tranquilo, que ya está. Se siente muy mal, pobre, ya se lo veía que estaba mal”.

