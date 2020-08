Lizardo Ponce sobre los rumores de romance con Santi Maratea: "Él es muy..."

Además de su participación en el "Cantando 2020", Lizardo Ponce es noticia por sus declaraciones sobre su relación con Santiago Maratea, en las que se hizo cargo de los rumores de romance entre ellos que corren.

En una entrevista con Franco Torchia, para el programa “No se puede vivir del amor”, de La Once Diez/Radio de la Ciudad, Ponce habló de este tema y de las críticas que recibió cuando fue acusado de gordofóbico.

“Fue mi compañero, mi cómplice en esto tan loco que me pasa que es estar en mi casa, encerrado, en medio de una pandemia. Y me encantó compartir eso con la gente más allá de la peli que se coman y cómo quisieran ver las cosas, pero a mí me encantó lo que fue pasando, no esperaba una conclusión de ningún tipo. Es mi vida y es lo que está pasando no vamos hacia ningún lugar”, empezó diciendo Ponce, en referencia a Maratea.

Y agregó, cuando se le consultó si estaba enamorado del influencer: “Yo estoy enamorado de todos mis amigos. En su momento me llamó la atención él, él es muy atrapante en todo sentido y conocerlo fue un flash porque me hizo repensar muchas cosas, y aprendí a que me gusta lo diferente, conectar con alguien tan distinto. Tengo momentos con ganas de enamorarme, tener un compañero en mi casa, en los momentos que necesitas desconectar. Pero no me pasó todavía”.

Por otro lado, Lizardo tocó el tema de las críticas que recibió por burlarse de la cantante Adele en una serie de mensajes que publicó en 2012. “Que hayan encontrado tuits míos viejos que me dan vergüenza, no me hace sentir orgulloso para nada. Realmente digo ¡Qué vergüenza! ¡Qué papelón! Pero creo que ninguno de nosotros éramos iguales 10 años atrás cuando nos manejábamos de otra forma, las redes eran otra cosa, y la sociedad era otra”, indicó.

“Creo que aprendí de eso, no porque me pongan ahora esos tuits en la cara como una cachetada, sino porque aprendí con el tiempo a tener cuidado, a ser respetuoso. Porque la sociedad cambió y yo también. Lo sufrí mucho esto, estuve muy angustiado, lloré mucho. Fue muy fuerte, pero entiendo que son las consecuencias de la exposición”, admitió.

