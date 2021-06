Lizardo Ponce le pidió disculpas a sus seguidores tras el cruce con Hernán Piquín en "La Academia"

Lizardo Ponce pidió perdón a sus seguidores por el picante momento vivido anoche en el aire de "ShowMatch La Academia" por su cruce con Hernán Piquín.

"Recién llego a mi casa, no me quedé muy bien con lo que pasó en el programa. Les pido perdón porque no me gusta verme enojado, con esa energía. Les pido perdón, espero que las cosas salgan mejor. No me tengo que poner así porque no me gusta y a mí tampoco, espero que les haya gustado al menos el baile, yo lo disfruté mucho", expresó en Instagram Stories, tras el programa.

Tremendo cruce entre Lizardo Ponce y Hernán Piquín

Lizardo Ponce y Hernán Piquín se cruzaron fuerte el lunes, "Qué sorpresa, bueno, ni los amigos lo aplaudieron, bienvenidos a la pista chicos", arrancó con todo Piquín. "A vos te aplauden tus amigos como jurado?", retrucó el participante.

"A mí sí, muchos me critican y muchos me aplauden", le aclaró el jurado. "Estoy haciendo algo nuevo. Hablas de mis amigos...", explicó Lizardo.

"Vi que no te aplaudían, por eso. Te vi siempre haciendo el mismo paso, me aburrí", le contestó Hernán para dar paso a su baja nota.

"Haces sentir mal a todos, decís cosas que no sé si están tan buenas. Si a vos te sirve para estar acá", le recriminó Ponce. Y el jurado cerró: "Mi amor, vine de España. No sabes jugar".

