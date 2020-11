Lizardo Ponce tras ser eliminado del "Cantando 2020": "Me da bronca irme con..."

Se decía que Lizardo Ponce era uno de los favoritos para llegar a la final del "Cantando 2020" (El Trece). Sin embargo, en la última gala el voto telefónico se inclinó por Agustín Sierra y sorprendió al dejarlo fuera del certamen.

Unos minutos después, el periodista se enfureció. "No sé si hubo alguien antes tan castigado acá, que lo llamen todo el tiempo acomodado y que le rompan tanto las pelotas. Y acá está, se va el acomodado. En parte es un alivio. Esto es un programa de televisión y somos todos participantes. Acá está", señaló una nota con "Los Ángeles de la Mañana" tras ser eliminado.

Luego, Lizardo apuntó contra Charlotte Caniggia y también contra algunos colegas suyos. "Ya está, que siga Charlotte y que la pase bien. Yo no la pasé mal. Esto lo disfruto mucho, estoy muy feliz trabajando acá. Estoy muy contento y muy agradecido. Me da bronca irme con ese título y rótulo que me pusieron por decir”, indicó.

"Hay muchos periodistas mala leche. Entre periodistas no hay compañerismos, son muy pocos los que te tiran buena onda. Con tal de reírse dicen cualquier cosa. Sacando a Charlotte, hay muchos mala leches. Pero ya está, me fui, me chupa un huevo Ya me fui", cerró Lizardo Ponce, molesto.

