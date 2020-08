Lizardo Ponce contó cómo reaccionó su familia cuando les dijo que era gay: "Lo tomaron..."

Lizardo Ponce se convirtió en una de las figuras del momento tras debutar en el "Cantando 2020", además de ser uno de los influencers más exitosos de las redes sociales.

Y en una entrevista con la revista Gente, Lizardo contó que no era tan popular como ahora en su adolescencia. Incluso llegó a pasarla muy mal debido a su condición sexual.

"A los veintipico me costaba mucho hablar acerca de que era gay. Por eso, un día mi psicóloga me propuso llevar a mi familia a la sesión y contárselo ahí. Se lo tomaron bastante bien", indicó.

"Mi viejo me dijo ‘si para alguien esto es un tema, esa persona no merece estar en tu vida'", relató Lizardo. "Con el tiempo fui aprendiendo a no adjudicarme el bullying, porque siempre hay gente que lo pasó peor. Pero ser gay en el colegio es recibir todo el tiempo miradas y burlas puestas en uno, el cuchicheo, chistes, e insultos", agregó y aseguró que hubo tiempos en los que realmente lo pasó ‘muy mal’.

"En su momento estuve cinco años de novio: mostraba libremente a mi compañero y nunca lo escondí", explicó, y aseguró que si vuelve a estar en pareja respetaría la decisión de mostrarse en público o no.

"No tengo problema en contar mi vida, mis cosas y lo que soy", dijo el actual participante del "Cantando 2020".

