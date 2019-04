Liz Solari sobre la reforma de la ley 14.346: "La humanidad tiene una deuda con el reino animal"

Las comisiones de Legislación General y Legislación Penal de la Cámara de Diputados realizaron la segunda reunión informativa para debatir los proyectos contra el maltrato animal, destinados a reformar la Ley 14.346. Durante la reunión, se escucharon las posturas de referentes, especialistas, veterinarios y asociaciones protectoras de animales.

El primero en exponer fue el conductor televisivo Leonardo Montero. "Acá hay que poner el corazón. Los animales tienen muchas cosas superiores a nosotros: la nobleza y la humildad", dijo Montero en el plenario. "Esta ley tiene 65 años, hay que actualizarla con condenas ejemplares", agregó.

Liz Solari respaldó una reforma de la ley vigente y consideró que "la humanidad tiene una deuda con el reino animal". "Las acciones egoístas de los humanos nos llevaron a destruir el equilibrio perfecto de la tierra", dijo.

Solari pidió "multas económicas considerablemente altas" a quienes provoquen maltrato animal y solicitó que dicho delito no sea excarcelable. Reclamó también el control del maltrato de animales de ganadería, citando la ley de video-vigilancia que utilizan algunos países de Europa, y entregó un proyecto de ley sobre crianza de perros y gatos que, entre otros puntos, prohíbe la venta de animales en pet-shops.





Primiciasya.com dialogó con Liz quien amplió y precisó más datos sobre lo expuesto ayer donde hizo hincapié en los proyectos de Prohibición de Experimentación Animales y de Regulación de crianza de perros y gatos y Prohibición de criaderos clandestinos.

En qué consiste la modificación de la ley al maltrato animal que es obsoleta en nuestro país?

Somos animales muy crueles los humanos. Y, por esta razón, necesitamos reforzar considerablemente las medidas, las leyes que protejan a los animales no humanos de nosotros. Es una paradoja pero estábamos sentados ayer en una reunión muy importante, muy crucial, de un debate que yo valoro mucho, que se abrió para que los exponentes de proteccionismo animal se acerquen, nos acerquemos y propongamos ideas para ser tenidas en cuenta en la reforma de la ley 14.346 que fue una ley pionera hace 65 años pero que lógicamente necesita una actualización y una integración de nuevos conceptos que hoy consideramos crueldad y maltrato animal.





¿En qué se basó tu oratoria en el plenario de ayer?

La ONG Alerta Galgo, encabezada por Elba Tiburzi, que fueron los encargados de impulsar la ley estaban al tanto de mi dedicación por la protección de los derechos de los animales y me propusieron como oradora y fue aceptado de manera inmediata por la Cámara de Diputados. Yo estaba en el exterior, fui invitada, y me vine para Argentina porque tuve el placer de exponer en la conferencia de ayer.

En mi oratoria expresé que la humanidad tiene una deuda con el reino animal y que esta idea de que estamos separados y que solo tenemos que preocuparnos por nuestra vida sin pensar en la vida de otros está generando un daño muy significante. Que todos lo podemos ver: el calentamiento animal, el holocausto animal, la deforestación que hay en la tierra, todas esas son consecuencias de las acciones egoístas de los hombres. También expresé que si queremos realmente sentar las bases de una sociedad pacífica esto tiene que empezar por no permitir la violencia hacia nadie, hacia ninguna especie, no solo entre humanos, sino también en animales no humanos y en la tierra misma. En la segunda parte de mi oratoria expresé de forma detallada, después de haber estudiado los más de 20 proyectos que presentaron los Diputados, los casos de crueldad y maltrato animales que consideraron deben ser incluidos y propuestas concretas y aplicables para llevarlos a cabo.





¿Cuáles son los pasos parlamentarios para que esto llegue a convertirse en ley y se aplicada en la sociedad?

Aún faltan muchos pasos, ahora tienen que terminar los plenarios informativos donde se ponen en conocimiento de cada uno al servicio de los Diputados y que esa información sea tomada en cuenta para elaborar el texto consensuado para la reforma de ley. Luego se debe conseguir el dictamen de la comisión para que el proyecto de ley consensuado pase a recinto, lograr la media sanción y que luego pase al Senado. De ser aprobado ahí se transformaría en ley.





Por Mariano Colly.