Listorti reveló cuál era el sketch en "VideoMatch" que más odiaba hacer

José María Listorti fue parte importante del staff de "VideoMatch", programa de Marcelo Tinelli, durante muchos años.

En las últimas horas el conductor se animó a confesar cuál era el sketch que detestaba hacer en el histórico ciclo de humor.

Así lo reveló al aire en "Últimos cartuchos", programa que se emite en Vorterix.

Se trataba del sketch del "jugo loco", donde decía el latiguillo: "¿Le gustó o no le gustó?", y donde le daba de tomar un jugo con feo gusto a las personas.

''Las notas del jugo loco las odié toda mi vida; me parecía tonta, torpe, básica, de nene de primaria poniéndole sal a un jugo para que hagan caras, era de preescolar. Y a Marcelo, parece que no sé si a Micaela o Candelaria, que en ese momento eran chicas, las hacía reír... Y me hacía grabar esa nota siempre, y yo sufría", dijo Listorti.

Y reveló también que la frase "Le gustó o no le gustó" salió de él mismo, para divertirse por su cuenta e "intentar que la gente se ría de otra cosa".

José María aseguró que esto le trajo consecuencias cada vez que iba a comer afuera.

''Me daban cada porquería para comer... Una vez pedí un té y me lo dieron con sal, y yo me di cuenta porque le habían puesto mucha y se veía. Se lo dije, se fue a traerme otro, y tres veces me trajo el mismo té con sal, hasta que me tuve que ir del lugar’’, recordó.