Listorti habló de su estado de salud, tras confirmar que tiene coronavirus: "Perdí el olfato y..."

El lunes, se supo que José María Listorti dio positivo de coronavirus y, desde las redes sociales, contó los síntomas que presenta de la enfermedad.

“¿Qué tal? ¿Cómo andan? Seguimos acá con el covid, estoy dando el reporte para todos los que se preocupan por mí”, comenzó diciendo el conductor de "Hay que ver".

“Creo que acabo de perder el olfato, traje un desodorante y lo voy a testear. No, no lo huelo. Lamentablemente, no lo huelo. Acabo de comer y el gusto sí lo siento. Yo pensé que se perdían las dos cosas a la vez. Por ahora, perdí el olfato”, continuó.

“Mi familia, que es lo más importante, está bien. Todos siguen sin síntomas. Yo estoy sin fiebre, un poco decaído, con dolor muscular”, señaló José María.

“Besos y gracias a todos por los mensajes de cariño”, cerró el conductor y humorista.

