Listorti, durísimo con Pampita por criticar la suspensión de clases: "Tené un poquito de criterio, hiciste un baby shower"

El conductor de Hay que ver dijo que adora a Pampita pero que no tiene criterio para criticar la restricción del cierre de escuelas.

Pampita manifestó su malestar en las redes tras las medidas impuestas por Alberto Fernández.

“Alumnos de primaria podrían perder hasta el 70 por ciento del aprendizaje! Las clases virtuales producen un deterioro en la salud física y emocional de los estudiantes!”, escribió la modelo.

“Al menos de 450 mil vacunas fueron destinadas para los docentes! Y suspenden las clases presenciales?”, agregó.

“La educación es un tema crítico en una emergencia! los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social”, cerró Pampita.

En Hay que ver, José María Listorti fue muy ácido con Pampita cuando vio un informe de lo que dijo.

“A Pampita la quiero mucho, la aprecio un montón y la admiro. Entiendo que esté en contra de que se cierren las clases, pero venís a hacer un baby shower con 40 personas en tu casa”, comenzó.

“O sea, tené un poquito de criterio en la vida. Si hacés un baby shower para 40 personas en tu casa y no querés que corten… digo, seamos un poco responsables. El baby shower puede esperar. No es fundamental, no es esencial y también es un foco de contagio”, continuó.