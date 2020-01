La lista de ganadores de Los Premios Grammy 2020 en un clima de absoluta tristeza por la muerte de Kobe Bryant

La nueva edición de Los Premios Grammy se llevó a cabo el domingo por la noche en el Staples Center de Los Ángeles.

Los músicos más relevantes de todo el mundo se reunieron para recibir el reconocimiento de La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.

Contó con la conducción de Alicia Keys y con un público conmovido por la muerte de Kobe Bryant, figura emblemática de la NBA.

La lista de los ganadores más importantes de los Premios Grammy 2020:

Álbum del año: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Grabación del año: "Bad Guy," Billie Eilish

Mejor nuevo artista: Billie Eilish

Mejor álbum de rap: Igor, Tyler, the Creator

Canción del año: "Bad Guy," Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell

Mejor álbum R&B: Ventura by Anderson, Paak

Mejor canción de rap: "A Lot," Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White, songwriters (21 Savage Featuring J. Cole)

Mejor dúo pop: "Old Town Road", Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

Mejor rap: "A Lot", Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White

Mejor presentación de rap: "Racks In The Middle" - Nipsey Hussle Featuring Roddy Ricch & Hit-Boy

Mejor álbum de rock: Social Cues, Cage The Elephant

Mejor canción de rock: "This Land", Gary Clark Jr., songwriter (Gary Clark Jr.)

Mejor performance metal: "7empest", Tool

Mejor performance rock: "This Land", Gary Clark Jr.

Mejor contemporáneo urbano: Cuz I Love You (Deluxe)

Mejor canción R&B: "Say So," PJ Morton

Mejor performance R&B: "Come Home," Anderson .Paak feat. André 3000

Mejor álbum de reggae: Rapture, Koffee

Mejor álbum electrónico: No Geography, fThe Chemical Brothers

Mejor performance dance: "Got To Keep On", The Chemical Brothers

Mejor álbum de musica instrumental contemporánea: Mettavolution - Rodrigo y Gabriela

Mejor álbum pop vocal: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Mejor álbum pop vocal tradicional: Look Now, Elvis Costello & The Pretenders

Mejor performance pop solista: "Truth Hurts," Lizzo

Mejor canción country: "Bring My Flowers Now," Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker, songwriters (Tanya Tucker)

Mejor dúo country: "Speechless," Dan + Shay

Mejor performance solista country: "Ride Me Back Home," Willie Nelson

Mejor álbum country: While I'm Livin, Tanya Tucker

Mejor música de película: Homecoming, Beyoncé

Mejor video musical: "Old Town Road"

Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo: El Mal Querer, Rosalía

Mejor álbum latino alternativo: Father of the Bride, Vampire Weekend

Mejor álbum regional de México: De Ayer Para Siempre, Mariachi Los Camperos

Mejor álbum de pop latino: #Eldisco, Alejandro Sanz

Mejor álbum New Age: Wings, Peter Kater

Mejor canción escrita para medio audiovisual: "I'll Never Love Again" (Film Version) - Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Aaron Raitiere (Lady Gaga & Bradley Cooper), de Nace una estrella

Mejor soundtrack para medio audiovisual: Chernobyl, Hildur Guðnadóttir

Mejor álbum gospel de raíces: Testimony, Gloria Gaynor

Mejor álbum contemporáneo de música cristiana: Burn The Ships, KING & COUNTRY

Mejor álbum gospel: Long Live Love, Kirk Franklin

Mejor composición instrumental: "Star Wars: Galaxy's Edge Symphonic Suite", John Williams

Mejor álbum de comedia: Sticks & Stones, Dave Chappelle