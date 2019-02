Lissa Vera: "Ella me decía que a veces 'caminaba por las paredes' pero que estaba mejor"

Lissa Vera estuvo en el piso de "Intrusos", América, y se refirió a la muerte de su amiga Natacha Jaitt a los 41 años. Ya declaró en la causa que investiga cómo murió. estuvo en el piso de, y se refirió a la muerte de su amigaa los 41 años. Ya declaró en la causa que investiga cómo murió.





"Ella me decía que estaba medicada y que iba queriendo. Yo la notaba más linda. Yo le decía las cosas que pensaba en la cara, había confianza", comentó la cantante.

"La conclusión que saqué era que para calmar la ansiedad estaba con esos medicamentos, no me lo decía ella. Siempre le preguntaba pero no era muy explícita", dijo sobre la salud de la mediática.





"Hablé muy poco con Raúl (Velaztiqui). Lloraba y me decía que había ido a una reunión. No sé lo que pasó ahí, no tengo idea", expresó sobre la fatídica noche.