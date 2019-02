Lissa Vera aclaró: "Mi participación en el evento que se quería realizar fue una sola vez en una cena"

Ulises Jaitt regresó a Buenos Aires desde Brasil, donde estaba pasando sus vacaciones, apenas se enteró de la Natacha Jaitt. regresó adesde, donde estaba pasando sus vacaciones, apenas se enteró de la muerte de





Aeropuerto Internacional de Ezeiza habló brevemente con la prensa y señaló a "Bandana", como el nexo entre Natacha y los dueños del complejo de La Ñata donde apareció muerta el sábado por la madrugada. En elhabló brevemente con la prensa y señaló a Lissa Vera , la integrante del grupo, como el nexo entrey los dueños del complejo dedonde apareció muerta el sábado por la madrugada.

Embed







Vera se expresó en Instagram para despedir a su amiga: "Natacha era mi hermana mi confidente, estoy devastada con la noticia, mi hija la adora no encontramos consuelo en nada".





Y aclaró: "Respecto al hecho y como sucedió me voy a comunicar con el Dr. Cipolla, para ponerme a disposición de lo que sea, si es necesario ya que mi participación en el evento que se quería realizar fue una sola vez en una cena que fui con mi hija y nada mas!!! Lo lamento por la familia sepan respetar mi duelo!".





"No lo puedo creer....Estoy destrozada. Teníamos tantas cosas para hacer juntas....Ruego por tu descanso y que todo lo que hiciste en este mundo no quede en el olvido. Mi hermana de la vida, no tengo más palabras....", finalizó Vera.