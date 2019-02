Lissa de Bandana contó quién es el papá de su segunda hija: "La palabra convivencia me apuna"

Lissa Vera, una de las integrantes del grupo Bandana. Lo hizo por "cuestiones de trabajo", dijo en charla con Luis Pineyro en el ciclo "Online". Seis meses ocultó su embarazo, una de las integrantes del grupoLo hizo pordijo en charla conen el ciclo





En la sección videoentrevista, el periodista le consultó a Lissa si el padre de su hija era el mismo que de su primogénita Catalina. "No, no, es otro, un nuevo novio con el que comencé hace un tiempo, pero la palabra convivencia me apuna", sostuvo.

"Él se queda en casa, está siempre presente pero después se va. Por ahora vamos despacio", declaró y confirmó que las chicas de la banda fueron las primeras en enterarse de su embarazo.





"Yo quiero seguir trabajando, tengo mucho trabajo y no me puedo dar el lujo de parar", añadió ante la posibilidad de un stop de la banda pop por el nacimiento de la beba.





Cierto es que se sabe que es una nena pero la artista dijo que por ahora no va a decir el nombre porque no lo tiene del todo decidido. "Yo pensé que era un nene y ya había elegido Bruno pero ahora no lo quiero decir hasta que nazca", cerró.