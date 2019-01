Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









La mujer murió el 23 de diciembre en el Hospital de Pacheco y la Justicia investiga un caso de violencia de género.

En este marco, el cantante del grupo "Flor de Piedra" se refirió al aire sobre la muerte de su madre y acusó a la ex pareja de su madre, de 38 años.

"Gracias a la gente que se preocupó por mi viejita, ya no está (se queda). ¿Dónde está la cámara? A vos, te digo a vos, Javier, vas a pagar lo que hiciste con mi vieja. Vas a pagar", lanzó movilizado el cantante de cumbia. dany lescano.jpg



Lisandro Carret, uno de los conductores del ciclo, mandó al instante al corte y se hizo un profundo silencio en el estudio. PrimiciasYa.com se contactó con el animador, quien contó detalles del fuerte momento que vivió al aire al lado del cantante.





"Nos sorprendió en el momento, no nos había dicho que iba a decir eso. Cuando lo saludo para presentarlo, lo vi muy movilizado, no era el Dany de siempre. Y cuando termina de saludar a todo el mundo, cuenta lo de su madre y se acerca a la cámara y dice eso de Javier, que iba a pagar lo que le hizo a la madre. Y se fue. No daba ni para ir al corte con música ni con nada", explicó Lisandro.

dany lescano 3.jpg







Y agregó: "Lo agarré, lo contuve y abracé y nos fuimos al corte así. Me pareció lo más lógico en ese momento. No podía pasar por alto esa situación. En el corte hablé con él, le pregunté qué había pasado y me dijo que era un hombre de 38 años, que hacía 3 años que era la pareja de la madre, que tenía casi 80 años. Y que él la había quemado y le hacía varias cosas para quedarse con el departamento de la madre, eso es lo que expresó él. Estas fueron palabras literales de él".





"Estaba muy consternado Dany, me contó esto y se fue. Nos dejó a todos así. Después Pablo (Serantoni) y Marcela (Baños) me preguntaron qué había pasado y les conté esto. Lo del vivo fue una reacción de algo totalmente inesperado que no estuvo ni hablado ni consensuado antes", finalizó Carret.





lanzó una fuerte acusación al aire en el programa, al referirse a la muerte de su madre a los 78 años.