Lionel Messi recordó cuando se enteró de la muerte de Maradona: "Me llegó un mensaje de mi papá y..."

Lionel Messi se refirió a la muerte de Diego Armando Maradona en una charla reveladora con el periodista Jordi Évole , del medio la Sexta.

La misma se realizó el pasado 18 de diciembre y se conoció en las últimas horas, a un mes de la muerte del astro a los 60 años.

Messi recordó cuando se enteró de la dolorosa noticia: "Estaba en mi casa, me llegó un mensaje de mi papá y enseguida puse la tele, empecé a ver cosas, y me enteré de todo".

"Una locura, no lo podía creer porque si bien todos sabíamos que Diego no estaba bien, nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó y no lo esperaba", comentó Leo.

Y aseguró: "Nadie puede creer hasta el día de hoy que Maradona haya muerto, que Diego no esté más, que haya pasado de verdad. Fue algo terrible. En ese momento, una locura".

Y sobre su homenaje con una camiseta del club rosarino al momento de celebrar un gol, el capitán argentino contó: "Esa camiseta me la habían regalado gente de Newell's y yo la tenía ahí guardada. Me pareció que era el momento de hacerlo así".

