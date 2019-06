¿Lionel Messi puede ir preso en la Argentina por el delito de evasión en su Fundación?

La denuncia, aún no admitida a trámite, fue formulada por Federico Rettori, un argentino que trabajó para la Fundación Messi y reside en la isla de Mallorca.



Rettori había presentado el año pasado una denuncia similar en Argentina. Según fuentes judiciales, hay en curso una investigación preliminar por supuesta evasión fiscal agravada y posible desvío de dinero a paraísos fiscales, aunque por el momento ni el jugador del Barcelona ni su padre están imputados.



Primiciasya.com dialogó con el abogado penalista Ignacio Trimarco, titular del Estudio Trimarco, quien despejó dudas sobre la posible condena que puede tener el delantero argentino si la justicia de nuestro país lograra comprobar que su fundación desviaba fondos a paraísos fiscales. Sobre esta denuncia radicada en nuestro país,dialogó con el abogado penalista, titular delquien despejó dudas sobre la posible condena que puede tener el delantero argentino si la justicia de nuestro país lograra comprobar que su fundación desviaba fondos a paraísos fiscales.



ignacio trimarco

"El delito que denunció el ex empleado de Lionel Messi, evasión fiscal agravada, esta orevisto por el articulo 2 de la ley 24.769 del régimen penal tributario. Atento el monto de pena, de este tipo de delitos (3 años y 6 meses de mínima y 9 años de maxima), hace pensar que para el caso de efectivizarse esta imputación a Lionel Messi, muy posiblemente se le dictaría una prisión preventiva en su contra. Ello dado que en el hipotético caso de recaer sentencia condenatoria, esta no podría dejarse en suspenso ya que la mínima supera los 3 años de prision y por otro lago la máxima supera los 8 años, limite impuesto para conceder la excarcelacion", contó Ignacio Trimarco cuando Primiciasya.com le pregunto por la posible condena a Messi. contóle pregunto por la posible condena a



Sobre cuál es el delito por el que podría ser imputado, el penalista sostuvo: "La ley en nuestro país castiga la evasión fiscal, que es la afectación a la hacienda pública. La hacienda pública es la actividad económica financiera que lleva adelante el estado mediante la recaudación tributaria y el gasto público que hace con esa recaudación. En este caso lo que se denuncia es que la familia de Messi habría interpuesto esta fundación de beneficencia a los fines de lograr evadir el pago de tributos, municipales, nacionales y provinciales. Eso porque las fundaciones tienen exenciones impositivas. La maniobra que se denuncia es que hay aportes de esa fundación, que supuestamente fueron usados con fines de beneficencia, por lo tanto no tributan, pero que ese dinero no era usado para tal fin sino que era transmitido a cuentas de distintas personas".



lionel messi.jpg

Recordemos que Lionel fue condenado en España por un delito tributario hace unos años. ¿Ese delito puede afectar en la causa local? "El hecho de que Lionel Messi ya haya tenido una causa judicial en España por la cual ha sido condenado no afectaría de ningún modo porque ese delito fue cometido en otra jurisdicción. En la Argentina no posee antecedentes penales ni es reincidente por lo tanto la causa española, no agravaría la situación en la local", respondió Trimarco cuya cuenta de Instagram es la siguiente (click acá). Recordemos quefue condenado enpor un delito tributario hace unos años. ¿Ese delito puede afectar en la causa local?, respondió



"¿Qué consejo le daría a Messi si usted lo representara?", consultó Primiciasya.com, a lo que Ignacio Trimarco respondió: "Como consejo de defensa, primero quisiera hacer una aclaración. La no presentación de una declaración jurada no constituye por sí el delito de evasión fiscal. La no presentación acompañada de otros ardides como la modificación de libros contables, ocultamiento de documentación, facturas apócrifas, eso sí constituye el delito. Pero acá lo que se está acusando es la mera no presentación. En base a esta no presentación, el estado hizo dos inspecciones en la fundación. De estas inspecciones no se formo ninguna causa penal donde se impute la evasión fiscal que está denunciando el ex empleado de la empresa. Si fue inspeccionado por el estado y no advirtió ninguna circunstancia que acredite que a prima facie existiese una evasión fiscal no entiendo cómo lo puede tener por acreditado el ex empleado de la empresa. De acuerdo a su denuncia, para él era evidente que los fondos fueron destinados a otros fines pero no tiene ningún tipo de respaldo jurídico porque eso se acredita con la inspección que efectivamente el estado realizó en la fundación y sus cuentas, de la cual no surgió ninguna circunstancia apócrifa que podría tener relación con este delito. Eso por un lado. Por otro resulta un poco extraño que una persona que dejó de trabajar en 2014 venga cinco años después a efectuar esta denuncia por cuestiones que le parecían evidentes y hasta dice que había sido estafado por otra persona, Rebossio Alejandro, que era titular de otra empresa, Social Teen, asociada de la fundación de beneficencia de Lionel Messi. Por lo tanto entiendo que no tiene ningún asidero jurídico esta denuncia. Creo que vincular a Lionel Messi a este tipo de maniobras cuando todo el mundo sabe que su orofesion es la de futbolista no la de manejar empresas, tiene otros objetivos. Con relación a ello se expidió hace muy poquito la cámara federal en relación a la imputación que obraba en cabeza del CEO de Techín, Paolo Rocca, que no puede juzgarse al titular de una empresa por acciones que quizá no están bajo su tutela. Como dice el denunciante que Messi debía saberlo, esto no justifica una imputacion, porque no tiene por qué saber sobre determinadas cuestiones y menos si es simplemente la no presentación de la declaración jurada que fue constatada por el estado y no se encontró ningún tipo de irregularidad. Ahora bien, si existiera alguna irregularidad, constatada por estado y el estado no tomó ningún tipo de acción ahí habría que investigar otro tipo de delitos".

ignacio trimarco

Por último, el profesional habló de los tiempos procesales de la causa: "Por último respecto a los tiempos procesales que puede llevar esta causa, esta es una denuncia que aún no fue ratificada porque la persona se encuentra en España, por lo tanto el juez de la causa no tomó ningún tipo de medida, como corresponde, hasta tanto no se presente el denunciante y ratifique y aporte mayores datos sobre esta denuncia. Los tiempos pueden ser extensos. Llegado el caso de que el juez abra una investigación eso va a llegar un tiempo porque hay que constatar el ingreso de fondos, a qué eran destinados, los balances, los gastos y demás, son investigaciones que suelen llevar tiempos extensos".





su padre Jorge y su fundación fueron denunciados en España por un exempleado de la misma, por presuntos delitos contra la Hacienda pública, estafa y blanqueo de capitales, según un documento recibido por la agencia francesa AFP.