Lío Pecoraro se recupera en su casa: "Evoluciona favorablemente y terminó el primer tratamiento"

Lío Pecoraro se encuentra ya en su casa tras estar internado en el Hospital de Clínicas luego de ser diagnosticado de leucemia.

Tras sortear algunas complicaciones en su cuadro, que lo llevaron a ser internado en terapia intensiva y colocarle un respirador, el periodista pasó la semana pasada a sala de cuidados intensivos y, ya que evoluciona favorablemente, estará en su casa por unos días.

Ángel de Brito contó en Twitter la buena noticia de la recuperación de Lío. "Evoluciona favorablemente @liopecoraro, terminó el primer tratamiento. Y vuelve a su casa unos días. Luego, arrancará una segunda quimio", contó el conductor de "LAM".

Y desde su cuenta de Instagram, Pecoraro compartió una foto del balcón de su departamento y señaló: "Este es mi lugar. Angeladísimo Sábado. Bendecida lluvia!"

"He evolucionado muchísimo.Estoy atravesando este tratamiento que está siendo muy bien llevado adelante. Porque, además, como dije desde el comienzo: esto está decretado y ganado”, había señalado Lío hace unos días en un video que hizo desde la clínica.

Además hizo hincapié en estas últimas palabras: "Para mí es muy importante cuando uno se pone una idea en la cabeza y la lleva adelante con convicción. Más el apoyo y, obviamente,el trabajo de todo el equipo médico, enfermeros, la gente de la dirección hasta la gente de limpieza del Hospital de Clínicas, que es realmente impecable”.

Además habló sobre la caída de cabello que se podía ver en el video. "Jamás imaginé en la vida raparme a este punto. Pero con mi compañero Fernando Piaggio y Edu, que está acá, mi enfermero de todas las tardes que me rapó, me parece que me quedó lindo. Por lo menos estoy recibiendo buenas críticas", indicó.

También hace unos días, Fernando Piaggio, su compañero de "El Run Run del Espectáculo", visitó a su amigo y compartió una imagen del presentador televisivo. El periodista realizó la publicación con la intención de agradecer a todos sus seguidores por el cariño expresado.

"Lío me pide que les agradezca a todos por sus oraciones, donaciones y demostraciones de tanto amor", escribió Piaggio en su cuenta de Instagram para todas aquellas personas que apoyan a su compañero en este delicado momento.

