Lío Pecoraro le respondió a Susana Roccasalvo: "Nunca hubo hostigamiento ni amenaza"

Lío Pecoraro le respondió a Susana Roccasalvo tras la denuncia de la conductora en la Justicia por unos llamados telefónicos que salieron desde el número del periodista.

"Ojalá todos levanten el teléfono y vayan a las fuentes. Mi honestidad y palabra siempre es la verdad. No miento y no invento y si tengo duda levanto el teléfono y pregunto. Por eso siempre voy a defender a mis compañeros de trabajo. Lío es una persona que quiero mucho", indicó Maju Lozano, en fuerte respaldo a su compañero en "Todas las tardes", El Nueve.

"La Justicia decidirá qué es lo que pasa. Todos lo conocemos y este es su programa", agregó, manifestado su malestar porque el pasado viernes había salido al aire en el ciclo de Roccasalvo.

"Hoy me empezó a sonar el teléfono sin parar y me dicen que Susana me denunció por hostigamiento y amenazas. Si no lo veía en la tele no lo creía. La situación es que ella entiende que hay alguien que la venía llamando desde un teléfono y salta un número que me pertenece. Claramente la llamé como he llamado a tantísimos colegas estando o no al aire", indicó Pecoraro.

"Pasa todo el tiempo. Es una herramienta de trabajo. Se habló de 30 llamadas y tengo el listado acá. Las que están marcadas son las mías. Son tres, en el horario de programa de ella", fundamentó.

Y explicó: "La llamé para pasarle una información desde mi casa, nunca oculté mi identidad. Me extraña que la denuncia sea hostigamiento y amenazas. Es extremadamente delicado decir eso. Nadie me regaló nada y mi conducta a nivel laboral es intachable. Me considero un buen tipo, no un hijo de puta".

"Es moneda corriente para mí comunicarme con un conductor o panelista al aire. No sabía que usaba su teléfono para salir al aire. Que digan que yo hostigué o amenacé a ella, quiero que lo demuestren. Quiero entender que Susana se equivocó y mal interpretó", finalizó el panelista.