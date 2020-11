Lío Pecoraro compartió un video desde la clínica: "Evolucioné muchísimo; gracias por tanto cariño"

Lío Pecoraro fue diagnosticado con leucemia hace algunas semanas. Tras haber estado unos días en terapia intensiva, el periodista mejoró su estado de salud y esta tarde publicó un video en su cuenta de Instagram desde su cama del Hospital de Clínicas.

"Estoy grabando este nuevo video para decirles que estoy en proceso de tratamiento y quiero compartir este agradecimiento enorme con todos ustedes. No tengo otra palabra más que ‘gracias’ por tanto cariño, por tanto apoyo, por tanta dedicación, por tanto rezo, por tanta oración, por la cantidad de gente que me ha sorprendido y vino a donar sangre”, comenzó contando Pecoraro,

Luego agregó: "He evolucionado muchísimo.Estoy atravesando este tratamiento que está siendo muy bien llevado adelante. Porque, además, como dije desde el comienzo: esto está decretado y ganado”.

Lío hizo hincapié en estas últimas palabras: "Para mí es muy importante cuando uno se pone una idea en la cabeza y la lleva adelante con convicción. Más el apoyo y, obviamente,el trabajo de todo el equipo médico, enfermeros, la gente de la dirección hasta la gente de limpieza del Hospital de Clínicas, que es realmente impecable”.

Además habló sobre la caída de cabello que se podía ver en el video. "Jamás imaginé en la vida raparme a este punto. Pero con mi compañero Fernando Piaggio y Edu, que está acá, mi enfermero de todas las tardes que me rapó, me parece que me quedó lindo. Por lo menos estoy recibiendo buenas críticas", indicó.

Por último, el periodista le agradeció a todos los que donaron sangre y también a quienes se solidarizaron con sus situación y le enviaron mensajes de apoyo y fuerzas.

