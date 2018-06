Lino Patalano se metió en la pelea entre Bertuccelli y Darín: "Ella pidió aumento y él cedió de su parte"

Valeria Bertuccelli contra Ricardo Darín, el productor de Escenas de la vida conyugal, Lino Patalano, reveló algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre lo sucedido cuatro años atrás entre los actores. En medio de la polémica por la denuncia de maltrato decontra, el productor de Escenas de la vida conyugal,, reveló algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre lo sucedido cuatro años atrás entre los actores.

En Conversaciones de La Nación+, el empresario se refirió a los dichos de la mujer de Vicentico, remarcando las declaraciones de la morocha, sobre su cachet en la obra: "Es una producción o es un negocio. A vos te pagan diez, si querés aceptás; sino querés, no aceptás. En el caso de Ricardo, nunca cobró lo que dijo Valeria, bajo ningún punto de vista. Ese porcentaje no existe", contó Patalano.

"Valeria tuvo un contrato que lo terminó de forma maravillosa y el último mes la obra andaba tan bien que agregaron una función los martes. De alguna manera, si estaban tan mal, tampoco hubieran agregado los martes", continuó relatando.

Y sentenció: "Ella en definitiva firmó el primer contrato y cuando firmó el segundo pidió aumento. A mí me parecía que no se le podía dar y Ricardo me dijo que se lo saque a él y se lo dé a ella".

"No creo que sea infundado. Uno lo vive de una manera, el otro de otra. Es parte de la historia. Además, Valeria tuvo un contrato que lo terminó de forma maravillosa y el último mes la obra andaba tan bien que agregaron una función los martes. De alguna manera, si estaban tan mal, tampoco hubieran agregado los martes", remarcó Lino Patalano.

Mirá el video!

Embed