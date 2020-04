Linda Peretz contó la difícil situación de los actores que viven en La casa del teatro: “Estamos a la buena de Dios”

Linda Peretz contó que las cosas están muy difíciles para los 30 actores, casi todos muy mayores, que viven en La casa del teatro debido a la cuarentena obligatoria por coronavirus y más allá de lo económico, tiene temor que alguno se contagie.

En una entrevista con News Digitales la actriz, que es presidenta de ‘La Casa del Teatro’, dijo: “Estamos complicados. Yo estoy confinada en mi casa. Trato que ninguno de los actores que está en La casa del teatro salga y no se me enferme. Por suerte por ahora no paso nada. Se cuidan bastante, no salen, hay un voluntario del Gobierno de la ciudad que pasa y les hacen las compras y los llevan al banco”.

Sin embargo, desde lo económico las cosas están muy complicadas: “Desde el punto de vista financiero estamos en la lona porque ‘La casa del teatro’ es propietaria del Teatro Regina, y el Regina no está teniendo programación lógicamente. Y los inquilinos lo dejaron o sea que estamos sin ese alquiler y por otro lado había un local también alquilado y se fueron. Tenemos un déficit de entre 60 y 70 mil pesos por mes”.

LEER TAMBIÉN: Teatro en casa: 5 obras para ver y no moverse del sillón

“Estamos pidiendo donaciones, pueden pasar por ‘La casa del Teatro’ Av Santa Fe 1243, llamar por teléfono al 4811-2932 o si no entrar a la pagina de ‘Donar online’ www.donaronline.org. La verdad es que no tenemos insumos medicinales, ni de comida, ni de sanidad ni de limpieza”, agregó.

Entonces, completó: “Ahora estamos haciendo tapabocas, no para vender -sigue relatando- si no para regalar en una forma de agradecimiento y devolución a todos los que están donando. Estamos a la buena de Dios, que Dios nos ampare. Yo te digo que lo económico me importa poco, lo que no querría es que ningún pensionado se nos enferme. Sería un desastre”.

En la institución viven Laura Bové, Agustín Busefi, Analía Caviglia, Zulema Durán, Liliana Godoy, Ángeles Gianello, Elsa Gaffuri, Alicia Frank, Carlos Malbrán, Roberto Megías, Fernando Ortega, José Palomino, Samy Zarember, Graciela Susana, Tito Rocca y Rolo Quintana, entro otros.

LEER TAMBIÉN: Malena Pichot aclaró que tiene que ver en el escándalo de la version teatral de "Casados con hijos"