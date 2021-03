¿Limpian a Mirtha Legrand y la dejan con un solo especial por mes?

La diva podría no volver a sus dos programas semanales en la pantalla del Trece. Su nieta se quedaría a cargo como lo hizo en el 2020 y en el inicio del 2021.

Terrible noticia confirmó hoy Adrián Pallares en Intrusos cuando Rodrigo Lussich contaba en Los Escandalones que Juana Viale dio una nota radial al programa de Jey Mammon y allí confirmó que Mirtha Legrand volvería a su programa cuando le den la segunda dosis de la vacuna contra el COVID.

Pallares tomó la palabra y brindó una información bomba que podría hacer mucho ruido en el equipo de trabajo de la conductora.

Según detalló el periodista, la guerra no va a salir a la luz porque Mirtha no expone estas cosas, aunque quedó muy disconforme con la foto promocional donde Juanita estaba más grande que ella, se enteró sobre la escenografía con escalera viendo el ciclo y no estuvo muy de acuerdo con los primeros invitados.

Recordemos que Chiquita, además de conducir, siempre estuvo muy presente en el armado de sus programas y en la lista de invitados.

El Intruso agregó que en El Trece piensan en un especial por mes para Mirtha que podría ir los miércoles o los viernes y que Juanita se quedaría con la totalidad de los dos programas del fin de semana, Almorzando y La Noche de...

