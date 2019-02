Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Liliana Caruso posteó en su cuenta de Instagram una imagen de años atrás cuando padeció cáncer y por suerte pudo superar esa dura enfermedad.





"4 de febrero. Día Mundial del Cáncer. Hablemos en positivo. Ayer y hoy. Se puede!!!!!", expresó la periodista de América y A24.









En charla exclusiva con PrimiciasYa.com, Liliana contó en detalle cómo fue su lucha contra la dura enfermedad y cómo hizo para superarla.





"Yo me enfermé en 2004. Tenía dolores de espalda y el médico pensaba que era primero un problema de postura. Después me fue apareciendo una bolita abajo de la axila derecha y pensó que era un ganglio inflamado producto de una mala depilación", recordó Caruso.





"Así estuvimos mucho tiempo, yo me había hecho una mamografía en septiembre y esto empezó en enero de 2004. Volvimos a hacer una mamografía a los 6 meses, una maxificación, y ahí apareció que tenía células cancerígenas. Recién me operé el 9 de diciembre de ese 2004. Todo 2005 fue mi tratamiento de quimio, rayos, mastectomía... La verdad que fue duro pero yo traté de invertir el dolor en escribir libros, me dediqué a leer e ir al cine. Hubo una semana entera que por la quimio hay cosas que no recuerdo", amplió la periodista..







"Estaba tirada todo el día en la cama y tenía que volver a leer las cosas, no me acordaba, no podía levantarme. Pero después encaré las cosas de otra forma y desde el humor me reía de mí misma. Me divertía con los pañuelos en la cabeza, trataba de ponerle buena onda".





"Lo más importante para esta enfermedad es tener fe y ser positiva. Está en la fuerza interior de uno y saber que se puede. Cuando me dijeron que podía perder una mama, lo único que le dije a mi médico es que quería vivir y que tenía dos hijos. Lo encaré desde la fortaleza", destacó.





"Cuando pude salir me dediqué a contar lo que había pasado y hay que pensar que a todos nos puede pasar, no pensar por qué a mí, no estamos exentos de nada. El mensaje que doy es que hay que mostrar las marcas que quedan en el cuerpo como una batalla ganada".





"Uno habla de cáncer y piensa sólo en la muerte, quiero que se transmita el mensaje de esperanza, se puede dar batalla y pelear. Pensé mucho en publicar esta foto, lo hago por primera vez. Primero se la mostré a mi hijo, le dije si le impresionaba y me dijo que no. Son las dos caras. Me costó mucho, un año entero y después una recuperación de cinco años", explicó sobre su emotivo posteo en las redes.





Y cerró: "Quise mostrar lo malo y lo bueno del proceso de la enfermedad pero que puede terminar en algo positivo, todo depende de la actitud, eso es lo importante. Encararlo, no tenerle miedo y llamar las cosas por su nombre, ojalá este mensaje les sirva a muchas mujeres".