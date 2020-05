Muchos likes y un detalle podrían confirmar la "buena onda" entre Malena Narvay y Franco Masini

"No estoy preparada para tener contacto. No me ayuda. No voy a meterme en profundidad pero más allá del final, fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor, sobre todo al principio, pero la verdad que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces, pero cuando duele el pecho tan seguido y hay más lágrimas y ‘perdones’ que risas y crecimiento juntos, es porque algo no está bien”, con esas palabras, la actriz Malena Narvay definió cómo fue su historia de amor con Julián Serrano.

La pareja confirmó la separación hace poco más de un mes y desde entonces no se supo más sobre ellos.

Sin embargo, un grupo de seguidores pusieron el ojo en la cantidad de likes que Malena le pone al actor Franco Masini y que este responde con la misma frecuencia.

Masini viene de un romance con Candelaria Tinelli y un histeriqueo con Sofía Morandi que nunca fue confirmado del todo.

Una larga soltería podría llegar a su fin si se confirma lo que los usuarios de las redes sociales afirman.

Y como prueba de lo que sostienen, un detalle podría dar más indicios. Franco tiene una media luna en su ara y el mismo detalle usa la actriz pero en su cadenita.

