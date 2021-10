El like de Zaira Nara a las filosas palabras de Connie Ansaldi sobre La China Suárez

Wanda Nara anunció su separación de Mauro Icardi luego de siete años juntos. La modelo y empresaria señaló como culpable a La China Suárez. La actriz y el futbolista intercambiaron mensajes por Telegram que fueron descubiertos por la rubia que inmediatamente terminó el vínculo y lo anunció en las redes.

Y varios periodistas salieron a analizar la situación. Una de ellas fue Connie Ansaldi, que contó con el apoyo de la hermana de la empresaria, Zaira Nara.

A través de su cuenta de Twitter, la panelista se puso a analizar la conducta de la actriz e hizo referencia a los inicios de su relación con Benjamín Vicuña.

“A mí me importa 3 pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor: es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar, dos es raro, tres: tenes una patología jodida”, aseguró la periodista.

Luego de conocer todo por lo que está pasando su hermana, Zaira tomó una drástica decisión: dejó de seguir a su antigua amiga en las redes sociales y le puso “me gusta” a las palabras de Connie Ansaldi.