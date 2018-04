Liberaron a Gustavo Sofovich

Gustavo Sofovich quedó en libertad tras haber pasado unas horas detenido en la comisaría N°33 bajo el cargo de lesiones contra una mujer.

El confuso episodio tuvo lugar en un hotel alojamiento de la zona de Belgrano y la noticia fue dada a conocer, en primera instancia, por el ciclo El Diario de Mariana.

En el hecho intervino la fiscalía N° 21, a cargo del Dr. Carlos Alberto Vasser. A pesar de los dichos de la mujer, quien no ratificó su denuncia, la División Perros de la Policía de la Ciudad no encontró drogas en el lugar.

"Gustavo fue liberado poco después de la detención. Anoche el Same constató que la chica no estaba visiblemente lastimada, y la policía corroboró que no había estupefacientes. Se trató de una discusión de pareja, pero no hubo violencia", afirmó Diego Storto, abogado de Gustavo, comunicando la liberación.