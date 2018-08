Lía Salgado sobre su salud: "Estoy muy bien, nunca anduve en silla de ruedas"

Lía Salgado se convirtió en noticia por el delicado estado de salud que atraviesa luego de que le realizaran una mala praxis. Alejada de la televisión y del trabajo,se convirtió en noticia por el delicado estado de salud que atraviesa luego de que le realizaran una mala praxis.





Lío Pecoraro contó en "Todas las tardes" (El Nueve) el drama que transita actualmente la conductora, quien supo ser una de las reinas del talk show en la pantalla argentina. El periodistacontó enel drama que transita actualmente la conductora, quien supo ser una de las reinas del talk show en la pantalla argentina.





"Lía no está pasando un buen momento a nivel salud. Esto viene hace un tiempo y con el correr de los años no se ha revertido. Literalmente, perdió el 40% de la fuerza muscular en sus piernas, por un diagnóstico mal otorgado", dijo el periodista, dando cuenta del problema que tiene Salgado, a causa de una mala praxis.





Profundizando en el tema, Pecoraro relató un episodio que vivió la conductora: "Un día, Lía estaba caminando en la calle y se desploma. La levantan y la llevan a su departamento de Palermo. Pero le vuelve a pasar. Entonces, ella hace una consulta con un médico, y luego hace una interconsulta. Lo cierto es que terminó en silla de ruedas. Está en plena rehabilitación".

Asimismo, con la intención de que el caso se difunda y ayudar a Lía, el panelista añadió: "Yo hablé con Lía esta mañana, le dije si quería hablar. Pero ahora están en La Plata. Ella podría contar su historia, porque la está luchando, quiere salir adelante y quiere volver a la televisión. Yo tengo audios de Lía, pero no quiero decir algo que no me autorizó. El diagnóstico que le dieron es que un nódulo sinovial se metió en las vértebras, eso genera agua y no la deja caminar. Por eso terminó en silla de ruedas".





Lo cierto es que la conductora dialogó con PrimiciasYa.com luego de que trascendiera la información de que se encontraba en un delicado momento de salud. "Estoy muy bien, fue hace unos años este tema de la operación. Quiero aclarar que nunca anduve en silla de ruedas, y me estoy recuperando. Estoy caminando y haciendo ejercicios con Daniel Meaglia, y recuperando mi masa muscular. Cada vez estoy mejor y muy contenta".