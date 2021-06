Lía Crucet: Preocupación por la continuidad del tratamiento psicológico

Desde hace aproximadamente un mes Lía Crucet, la reina de la movida tropical, fue dada de alta de la clínica psiquiátrica donde estuvo internada para seguir con su tratamiento de manera ambulatoria en su casa. Lo que se llamaría una internación domiciliaria.

Según el profesional que firmó el certificado médico que avala la externación de la querida Lía Crucet habría pedido en dicho documento que la cantante debía ser atendida por acompañantes terapéuticos y la atención de un psiquiatra las veces que fuera necesario.

Recordemos que en el mes de marzo aproximadamente, según informamos aquí mismo en exclusivo en Primiciasya.com, Lía había sido internada en Mar del Plata por un excesivo descenso de peso.

Primero estuvo en el Hospital Privado de Comunidad por algunos síntomas que podían ser compatibles con Covid-19, pero al realizarse los análisis correspondientes dieron como resultado "no detectable" en ese momento.

Pero el cuadro de Lía era más complicado aún. Su condición psiquiátrica indicaba que debía ser trasladada a un instituto adecuado para tal situación. Así fue que llegó hasta el neurosiquiatrico "Atlántica" hasta que su tratamiento podía continuar en su casa.

Tony Salatino, su marido, se habría quejado a la obra social de Sadaic, según corresponde por los aportes de Lía Crucet, que tales indicaciones médicas no se estarían cumpliendo y por estos momentos hay un ida y vuelta de mensajes entre las autoridades de Sadaic, sucursal Mar del Plata y el propio Tony, nos cuenta Salatino quien ya habló con Fernando Burlando para interiorizarse de qué manera legal se puede continuar con esta situación de vulnerabilidad que estaría viviendo Lía Crucet con respecto al tratamiento de salud que debería recibir y no estaría ocurriendo.