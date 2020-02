Lía Crucet: "Karina ya no es mi hija y Malena tampoco es mi nieta"

El escándalo en la familia de Lía Crucet tuvo un nuevo capítulo durante la tarde de hoy cuando la cantante tropical habló con Moria Casán en "Incorrectas".

Todo comenzó cuando Malena, nieta de Lía, estuvo en la televisión y afirmó que fue violada. En ese marco de la nota, la joven confió que no ve a su abuela porque tiene un grado avanzado de esquizofrenia.

LEER TAMBIÉN: Lía Crucet negó sufrir esquizofrenia y contó su verdadero problema de salud

Esto obligó a Lía a romper el silencio e intervino la hija de Crucet y madre de Malena, Karina. Hoy se puso el punto final con la palabra de Crucet que fue lapidaria.

"No tengo la menor idea, yo ya hablé con Ventura. Hace como 100 mil años que no la veo. Cuando tuve cáncer no vino a verme. No entiendo lo que están haciendo. Hace mil años que me dijo que iba a venir a verme y jamás lo hizo. Estuve en Mar del Plata cerca de su casa y no vino a verme", dijo Lía.

Y agregó: "Si mi hija tiene cualquier duda que hable con mi médico. Yo sólo tomo pastilla para no estresarme. No quiero escuchar más a mi hija Karina. Tengo que estar tranquila. ¿Por qué no se ocupan de los que la quisieron violar y me dejan a mí tranquila? Hablan de mí para tener fama. Gracias a Dios la gente me escribe. Estoy muy bien por suerte me cambiaron la medicación".

En tanto, Crucet enfatizó que no le gustó para nada lo que pasó con su familia. "Las cosas quedan en privado, no se graban las conversaciones de familia. Todos los años pasa lo mismo con Karina. Tuve que salir de Mar del Plata para venirme a Mendoza y estar tranquila. Ella nunca vino hasta cuando estuve moribunda con cáncer. Lo único que hace es prensa", afirmó.

"Karina ya no es mi hija y Malena tampoco es mi nieta. A mí no me gusta que hablen esas cosas en televisión. Yo nunca tuve la dirección de Karina. Jamás la tuve. Ni siquiera tengo la dirección nueva. No nos visitamos jamás", añadió.

"Lo único que hacen es molestar. Son molestos. Lo que más me conmovió es que me digan prostituta. No porque discrimine a las prostitutas. Porque muchas trabajan para mantener a sus hijos, no todas son malas. Yo no perdono la mentira. No tengo ni bipolaridad ni esquizofrenia", finalizó.

LEER TAMBIÉN: La nieta de Lía Crucet denunció a un participante de ‘Soñando por bailar’ por acoso sexual