Lhoan regresa a la música con un nuevo video

Lhoan regresa a la música y está promocionando su reciente sencillo “Ganas me dan”, el cual fue producido en Colombia y ya está disponible en las diferentes plataformas digitales.

La canción habla acerca de una chica que está con otra persona que no la merece, pero ella piensa en su verdadero amor todo el tiempo y ambos tienen la intención de estar juntos.

El video que ya está en Youtube, fue grabado en Buenos Aires y la producción de este, estuvo a cargo de Anonymous Visual Films. El concepto visual de “Ganas me dan” refleja fiesta, alegría, sabor y sobre todo la fuerza de un equipo de trabajo con un objetivo en común: ¡romperla!

Cabe resaltar que Lhoan retoma su carrera artística, la cual inició hace unos años en Argentina y después de realizar su gira de medios en Buenos Aires, el cantante espera llegar a Colombia para dar a conocer su música en ciudades como: Medellín, Bogotá, Cali, entre otras.

El cantante lanza su canción “GANAS ME DAN”, de la mano de su Management Team GO FAR ENTERTAINMENT y la empresa LAS TOSCAS SPORT GROUP.

