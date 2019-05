Lhoan pedirá una perimetral para Charlotte Caniggia

La relación entre Charlotte Caniggia y Lohan terminó el año pasado con rumores de violencia entre ambos y hasta un intento de suicidio por parte de la hija del ex futbolista y Mariana Nannis.





El músico denunció que su relación con la joven siempre fue tormentosa y que sufría violencia de género. Pero las denuncias quedaban en nada y solía volver con la mediática.





Sin embargo, Lhoan se animó a mostrar un video de algo que sucedió en noviembre, un episodio muy violento que vivió con Charlotte. La imágenes, que fueron emitidas por "Involucrados" (América), muestran como la joven comenzó a pegarle y romper el vehículo de Lohan cuando -al parecer- transitaban por la ciudad. El músico grabó el momento y se puede ver a la hija del Pájaro muy nerviosa.

Embed





Lhoan contó que cuando decidió dejarla ella lo llamaba amenazándolo y diciéndole que se mataría. Todo eso terminó hace unos meses pero ahora el cantante presentará la denuncia ante la Justicia.





"La intención mía en ese entonces era mostrarle a la familia que no era lo que decían de mí. Eso fue hace ocho meses y yo siempre me callé", contó el joven.





"Me bajaron de muchos trabajos y mi carrera artística bajó mucho. Hace ocho meses me separé y hace tres días habló de mí en un programa y yo me cansé", explicó el ex de Charlotte.





Y cerró: "Mi intención hoy es mostrar la verdad a la gente que no es verdad lo que decía de mí. Estuve dos años y medio con ella y nunca le levanté la mano".





Cierto es que según pudo confirmar Primiciasya.com, Lhoan presentará mañana un pedido de perimetral contra Charlotte.