Lhoan tras la difusión del video: "Mi intención es mostrar la verdad a la gente, nunca le levanté la mano"

Charlotte Caniggia sacada y golpeando y gritándole a Se conoció un video donde se ve asacada y golpeando y gritándole a Lhoan , su ex novio.





Lhoan estuvo en "Pamela a la tarde", América, y contó por qué difundió esas imágenes. Las imágenes tomaron gran trascendencia en los medios.estuvo en, y contó por qué difundió esas imágenes.

Embed







"La intención mía en ese entonces era mostrarle a la familia que no era lo que decían de mí. Eso fue hace ocho meses y yo siempre me callé", contó el joven.





"Me bajaron de muchos trabajos y mi carrera artística bajó mucho. Hace ocho meses me separé y hace tres días habló de mí en un programa y yo me cansé", explicó el ex de Charlotte.





Y cerró: "Mi intención hoy es mostrar la verdad a la gente que no es verdad lo que decía de mí. Estuve dos años y medio con ella y nunca le levanté la mano".

Embed