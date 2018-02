Lhoan habló del escándalo con el novio de la Bomba Tucumana: "Me quería echar del boliche"

Villa Carlos Paz se dio un escándalo en el boliche "Molino rojo", donde Lhoan (ex de Sebastián Escacena (novio de la Bomba Tucumana) casi se agarran a trompadas. El martes por la noche ense dio un escándalo en el boliche, donde(ex de Charlotte Caniggia ) y(novio de la) casi se agarran a trompadas.





Al parecer, la pareja de la cantante tropical llegó al lugar y quiso echar a Lhoan de la mesa del VIP donde se encontraba. Este se resistió y comenzaron los empujones.





Lhoan realizó su relato en diálogo con este medio: "Estaba en una mesa con mis guardaespaldas y vino, me sacó de prepo de la mesa y me dijo quién era. Se hizo el malo, entonces me molestó mucho. Ahí lo encaré y le pregunté por qué se hacía el malo".





"Ahí saltaron todos: el padre de Thiago, un amigo, todos... Intervinieron mis guardaespaldas e hicieron su trabajo. Se armó mucho quilombo", amplió.