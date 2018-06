Lhoan fue al programa de Moria y protagonizó un escándalo con las panelistas

Desde que sale con Charlotte Caniggia, Lhoan siempre suele estar asociado al escándalo y los rumores de que el muchacho ejerce violencia de género sobre la hija de Mariana Nannis siempre terminan por salir a relucir para luego ser desestimados. y los rumores de que el muchacho ejerce violencia de género sobre la hija de Mariana Nannis siempre terminan por salir a relucir para luego ser desestimados.

Algo así sucedió el pasado viernes, cuando Moria Casán comenzó a tuitear sobre una conversación que había mantenido con el mánager de la rubia, en la cual, el hombre le pedía a La One, comunicar el contenido de la misma a través de esa red social.

"Quiero decirles que me acaba de llamar desesperado el manager de CHARLOTTE diciendo que no sabe qué hacer! Que es mentira que está embarazada y que el otro día fué a grabar toda golpeada a su reality y hoy se escapó del programa de PAMPITA porque se enojó con él...", fue uno de los mensajes de Moria.

Embed Quiero decirles que me acaba de llamar desesperado el manager de CHARLOTTE diciendo que no sabe que hacer! Que es mentira que está embarazada y que el otro día fué a grabar toda golpeada a su reality y hoy se escapó del programa de PAMPITA porque se enojó con él... — Moria Casán (@Moria_Casan) 8 de junio de 2018

Pero este jueves, a casi una semana de aquella corrida, Moria tuvo de invitado a Lhoan en Incorrectas, pero la presencia del muchacho generó escándalo cuando no quiso cruzar palabra con la panelista del ciclo, Carolina Losada.

"Vos hablás del amor, que esa parte está bueno que lo cuentes, pero no me interesa. Lo que sí me interesa mucho es el tema de la violencia de género, porque yo hablé personalmente con personas que trabajaron con Charlotte", le preguntó la periodista.

"Yo había dicho que no iba a hablar con el panel", contestó Lhoan.

"¿Por qué no querés hablar con nosotras? Yo soy una periodista, te estoy haciendo una pregunta", insistió Losada.

"No me interesa, porque vos hablas con gente que tiene carta documento", lanzó Lhoan.

Luego de un ida y vuelta sobre el mismo tema, Lhoan se mostró grosero: "No me interesa hablar con vos, vine a hablar con Moria, perdón. Son gente mala leche", tiró el morocho.

"Perdoname, yo soy una persona mayor y soy una figura, vos a mí no me vas a insultar mocoso de mierda", le dijo Nora Cárpena.

"Yo tengo un arreglo, no quiero hablar con ustedes. Me retracto, mala leche no fue para ustedes, Perdón, me expresé mal, mala leche es la gente que le contó a ella cosas que no son. Señora Cárpena, le pido mil disculpas, no fue a usted. Mala leche es la gente que les da información a ellas", se disculpó Lhoan.

¡Mirá cómo terminó todo en el video de esta nota!

Embed