L-Gante: el robo a su mamá y el impactante accidente en moto

Elian Valenzuela, L-Gante, estuvo el martes en el ciclo Los Mammones, América, y recordó entre otras cosas cuando le robó 100 pesos a su mamá Claudia para comprar figuritas, la cantidad de tatuajes en su cuerpo y el impactante accidente en moto que sufrió.

"Se dieron cuenta que era muy niño en la escuela para tener esa plata. No me vendieron nada, me sacaron el billete y me vinieron a buscar", recordó el popular cantante sobre aquella vez que le sacó dinero a su madre.

Luego, el cantante de la cumbia 420 recordó el impactante accidente en moto hace unos años en su barrio, General Rodríguez.

"Se había fundido y después andaba. Di una vuelta al barrio por la tarde y me chocó un auto. Me tiré de la moto porque me arrastró media cuadra. No salí volando", recordó el papá de Jamaica, que nació a mediados de septiembre, fruto de su amor con Tamara Báez.

Y añadió: "No tenía medias en ese momento y vi el tobillo. Cuando me di cuenta me bajó una electricidad al cuerpo...".