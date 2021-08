L-Gante recordó cuando se pasó de copas: "Me acosté a dormir arriba de un freezer"

L-Gante reveló su peor borrachera durante su visita al ciclo "Podemos Hablar", Telefe. El cantante de trap, en su mejor momento, estuvo en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff y recordó un episodio que lo hizo moderar su consumo de alcohol.

“Yo iba todos los fines de semana al mismo boliche. ¿Viste cuando ya te conocen todos ahí en el pueblo, que vas siempre ahí? La plaga. Entré tipo 1 AM y me mandaba solo, como ya conocía mucho a los del boliche, todo, me mandaba solo y me quedaba en la barra y yo hacía la mía. Después ya venían las mujeres, los amigos, todo...”, comenzó su relato.

Y siguió sobre aquella noche: “En ese tiro pensaba que estaba acostumbrado, ¿viste que te creés que te la sabés todas? Y escabiaba, escabiaba, hasta que en un momento empezó a pegar. Y quise salir a dar una vuelta para ir al baño, y vi que ya me apoyaba en la gente, no podía seguir. ‘Mejor me quedo acá’, dije”.

“Le digo al de la barra si podía pasar para atrás, porque me sentía un poco mal. Y el de la barra atrás tiene unos freezer y el almacenamiento del consumo. Me senté arriba del freezer, estaba así. Hasta que en un momento, me dejaron solo e hice así... me acosté arriba del freezer”, explicó sobre el estado en que estaba.

Y cerró aclarando que desde ese episodio ya casi ni toma alcohol: “Desde las 3 y media, me desperté a las 6 de la mañana. Prendieron las luces, yo estaba re careta, ya se me había ido todo. Y todos re borrachos saliendo, y yo caminando con todos los borrachos, que estaban peleándose. Fue como que me desperté en el boliche. Un buen día en el boliche. Flama me desperté, sin resaca, nada”.