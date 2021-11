L-Gante se olvidó el tapabocas y tuvo que improvisar para entrar a un shopping

L-Gante, cuyo nombre es Elian Valenzuela, se encuentra a pleno con sus presentaciones en vivo por todo el país aprovechando su momento de mayor popularidad.

El fin de semana el cantante de la cumbia 420 se presentó por Chaco, Corrientes y Santa Fe. Sin embargo, vivió un curioso momento al olvidarse su tapaboca tras salir del hotel donde estaba alojado en Resistencia.

Al querer ingresar a un shopping y no tener su correspondiente tapaboca, L-Gante improvisó con una remera de fútbol que le dio un fanático para cubrir su boca y nariz.

“Vino un fan y le tiró una camiseta de Chaco For Ever, como no tenía barbijo se la puso como bufanda y no le dejaron entrar”, explicó Sergio Nazer, productor de la gira del cantante, al diario El Litoral.

“Me olvidé el tapaboca compaaaaaaa”, expresó con humor el artista y padre de Jamaica en un posteo de Instagram donde se lo ve con la camiseta de Chaco For Ever cubriendo su cara por completo. No obstante, no pudo ingresar al centro comercial.