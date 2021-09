L-Gante se mostró por primera vez con su novia en televisión

L-Gante es furor en las redes sociales y en la televisión. El joven cantante la rompe en la web, pero también en la pantalla chica.

En las últimas semanas, el intérprete de "Perrito malvado", uno de sus hits, estuvo en La Academia de ShowMatch, participó de Polémica en el bar con Mariano Iúdica, tuvo un mano a mano con Eduardo Feinmann en LN+ y fue a PH: Podemos Hablar.

Este domingo, el joven asistió a la mesa de Mirtha Legrand. La nieta de La Chiqui, Juana Viale, que regresó de Francia y volvió a la conducción, le dio la bienvenida: "¡Viniste a la mesa de Mirtha! ¿Viste?". "¡Acá estamos! También me gustaría que esté Mirtha", comentó el artista. "Ya te va a invitar la abuela", retrucó la anfitriona.

L-Gante fue al estudio junto a su novia, Tamara Báez. Al ingresar La Corte, la productora desde donde graban el programa, los paparazzi pudieron retratar por primera vez al cantante junto a su pareja, que está embarazada de siete meses.

"¿Cómo la conociste a tu novia?", le preguntó Juana en la mesa. "Ella era compañera de escuela de una amigo mío. Ella me gustaba, pero no me daba atención. En un momento, sí me dio un poco de atención. Nos juntamos con ella y mi amigo. Así empezó la relación", comentó el artista.

En unas semanas, L-Gante y Tamara se convertirán en padres de una niña, que -según reveló el cantante- se llamará Jamaica.