L-Gante le respondió con ironía a Enrique Pinti: "Creo que me voy a retirar"

El icónico actor y escritor Enrique Pinti fue consultado sobre la repentina explosión del cantante urbano del momento, L-Gante, y no dudó en calificarlo, según su criterio artístico.

Fue en el marco de la entrevista que Enrique Pinti concedió al ciclo Mitre Live. “Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta... había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas, como puede ser hoy L-Gante”, fueron las primeras palabras del actor sobre el tema.

Fue en ese momento cuando el periodista le repreguntó a Enrique Pinti, si él como artista al menos le veía talento. Pero la respuesta fue más del 'grasa' que acaba de disparar.

“La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico le veía talento a Antonio Tormo, a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”, se atajó el actor.

“De todas maneras, yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”, intentó minimizar el tenor de sus declaraciones al tiempo que indicó que “hay que tener respeto por esa gente porque de alguna manera lo está haciendo [alcanzando la fama]”.

Tras difundirse las declaraciones de Enrique Pinti sobre L-Gante bastaron unos minutos para que las redes reaccionaran con memes sobre el tema.

Elian Valenzuela, conocido como L-Gante, grabó un video desde sus historias de Instagram y recién levantado le contestó al destacado artista sobre la crítica que le hizo

“Me levanté decidido y creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia, que un señor Enrique Pinti dijo que yo no tengo talento y soy grasa”, comenzó el vocalista mirando a cámara.

Y agregó con ironía sobre su momento de mayor exposición en los medios y habló de la "estrategia" de los mismos para generar repercusión: “Para el siguiente programa traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating”.