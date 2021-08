L-Gante estuvo presente en el festejo de cumpleaños de Silvia Peyrou: imágenes exclusivas

L-Gante se sentó anoche en la mesa de Polémica en el Bar, el ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América.

El cantante aprovechó la oportunidad para rendirle homenaje a una de las figuras del ciclo: nada más ni nada menos que a Minguito, el recordado personaje de Juan Carlos Altavista.

L-Gante es el artista del momento y causa sensación entre los más jóvenes. El intérprete de "Alta data", "C-Piko la Clandestina", "Perrito malvado", entre otros hits, estuvo acompañado junto a su mamá, Claudia Valenzuela.

"Estoy viviendo un sueño. Desde chico tenía ganas de ser cantante, pero la verdad es que hasta ahora no sé cantar. Me gustaría aprender y yo me enfoco más en trasmitir con mis letras la realidad que yo vivo", contó el joven sobre su repentino éxito.

Y una vez que terminó con su participación en Polémica en el bar, L-Gante se fue al festejo de cumpleaños de Silvia Peyrou. PrimiciasYa.com estuvo presente y registró imágenes exclusivas de esa noche especial para la actriz y el cantante.

Peyrou celebró sus 60 años en el reconocido restaurante "El Corralón" junto a familiares y amigos. Entre ellos estaban su hijo y su amiga de toda la vida, Sandra Smith.

Y todos los invitados bailaron al ritmo de la música de L-Gante. También hubo mariachis y la actriz recibió muchos regalos. ¡Mirá las fotos exclusivas del festejo de Silvia Peyrou!

Fotos: Eduardo Aguada