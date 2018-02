Levantaron la obra "Ver y no ver" porque Arturo Bonín habló de política

"El productor de gira Maxi Pita suspende una temporada en el Auditorio de la Universidad de Córdoba (Capital) de modo unilateral.





El espectáculo VER Y NO VER de Brian Friel que debía estrenarse el 1 de febrero en Cordoba capital fue cancelado por decisión unilateral del productor local Maximiliano Pita el día 23 de noviembre.





teatro



En los últimos meses de gestación del proyecto se fueron precisando de palabra las condiciones de dicha temporada y los compromisos de ambas partes: productor local y cooperativa (obran en nuestro poder todos los mensajes de Whatsapp y de voz intercambiados entre el Sr Pita y Graciela Dufau entre el 9 de Agosto y el 23 de Noviembre. También hubo conversaciones telefónicas).





A pedido nuestro el Sr Pita enumera entonces por escrito los mutuos compromisos en un mail del 26 de noviembre que también obra en nuestro poder.



Alli dice que en su carácter de Productor local proveía en la Ciudad de Córdoba de 1) un seguro para la cooperativa, 2) alojamiento y viáticos, 3) trasporte, 4) prensa y publicidad local y 5) el 20% de la recaudación. Por su parte la cooperativa debía proveer del libro, dirección, escenografía y vestuario, el arte del espectáculo, producción general y disponibilidad para prensa.



En la postdata de ese mismo mail agrega que "ningún integrante de este proyecto hablaría de política, ni bien ni mal. No se hablaba de política", lo cual es absolutamente falso. No podríamos acordar en una condición semejante.





teatro



Y agrega que "justamente este tema es el que no se cumplió: faltando dos meses para el estreno, el día 21 de Noviembre a las 21,40 llamo a Graciela (Dufau)para informarle que Arturo (Bonin) había salido en dos canales de televisión haciendo declaraciones con tinte político".





Como los hechos del 21 de noviembre son determinantes para el Sr. Pita y tienen que ver con lo que él menciona como "hablar de política", transcribimos una parte del mail de Arturo Bonin en el él aclara su posición y sus declaraciones al periodista de un canal de TV sobre libertad de expresión y pluralidad de voces:

..."no puedo entender el enojo que te provocó mi comentario referido a la falta de pluralidad de voces que el Estado debe asegurar para la información del ciudadano"



..."en cualquier nota en la que pude haber participado no me referí a ningún partido político sino al Estado que es de todos nosotros, pensemos lo que pensemos y tengamos la pertenencia partidaria que tengamos"



La respuesta del Sr Pita es que ..." el dolor que usted argumenta de sus amigos Hugo y Graciela dudo que sea mayor al que yo tengo por la acusación recibida por parte de sus AMIGOS: (ejercer censura)

Y luego continúa: "No me interesa lo que Ud piense de los políticos, no me interesa lo que Ud opina de los distintos gobiernos, no me interesa cuál sea su ideología política, lo que tampoco me interesa, es que nadie me involucre en ninguna cuestión de la cual no deseo por ninguna causa, participar."

teatro





Lo que para el Productor de gira es " hablar de política" o "hacer comentarios de tinte político" para nosotros es ejercer el derecho de la libertad de expresión y de opinión de cualquier ciudadano.





VER Y NO VER de Brian Friel (basada en un caso real del neurofisiólogo Oliver Sacks) narra la historia de una mujer ciega que recupera su visión después de una cirugía . Es uno de los 21 casos en toda la historia de la humanidad.Es una obra elevada, de alto nivel humanitario, que habla de lo que significa para la criatura humana la visión y la comprensión. Y la libertad de elección de ver o no ver. La LIBERTAD para nosotros debe encabezar todos los anhelos de nuestra vida.

GRACIELA DUFAU

ARTURO BONIN

HUGO URQUIJO

EUGENIO ZANETTI